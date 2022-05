Kindle di Amazon aggiungerà il supporto per ePub (Di martedì 3 maggio 2022) I Kindle di Amazon avranno il supporto al formato ePub, il più diffuso tra quelli utilizzati dagli e-reader e dopo circa 15 anni arriva anche su quello dell’azienda di Seattle. Amazon ha aggiornato la sua sezione Kindle con la notizia che la funzione Invia a Kindle convertirà i file ePub in un formato che può essere aperto sull’e-reader. L’aggiornamento è previsto per la fine del 2022. Sui Kindle arriva il formato ePub È un cambiamento che, a prima vista, sembra piuttosto secondario, in realtà risolve un problema persistente nel settore degli ebook. Il Kindle Store di Amazon è un importante distributore di ebook e ePub è il formato di ebook più utilizzato. Ma, fino ad ... Leggi su pantareinews (Di martedì 3 maggio 2022) Idiavranno ilal formato, il più diffuso tra quelli utilizzati dagli e-reader e dopo circa 15 anni arriva anche su quello dell’azienda di Seattle.ha aggiornato la sua sezionecon la notizia che la funzione Invia aconvertirà i filein un formato che può essere aperto sull’e-reader. L’aggiornamento è previsto per la fine del 2022. Suiarriva il formatoÈ un cambiamento che, a prima vista, sembra piuttosto secondario, in realtà risolve un problema persistente nel settore degli ebook. IlStore diè un importante distributore di ebook eè il formato di ebook più utilizzato. Ma, fino ad ...

