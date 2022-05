Juventus | infortunio in allenamento | salterà il Genoa!

(Di martedì 3 maggio 2022) Larischia di perdere il giocatore italiano per la partita contro il Genoa dopo unin. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Luca Pellegrini nella giornata odierna ha terminato l’in anticipo dopo un contrasto con Alvaro Morata.PellegriniDomani il terzino si sottoporrà a degli esami per capire l’esito dell’e i tempi di recupero. Pellegrini sicuramentela partita di venerdì contro il Genoa ma rimane il dubbio per la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Giacomo Pio Impastato

