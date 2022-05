Juve | chi parte e chi resta | le ultime su Aké e Soulé

Advertising

dusansessualeee : @TiroAGiroud @chichigallon Beh, ha eliminato Atalanta, Juve e Bayern… così scarsa non era. E comunque a noi non cam… - edoardoforno1 : @loconosci @LKinoshi Beh dire che quest’anno è stata una bella juve sarebbe da folli,il problema è chi critica a pr… - Rugantino_23 : @WhiteWidow_5050 Fonseca alla Juve ahahahah. Ricordo dopo Juve Roma dello scorso anno, disse che cr7 ha riferito no… - is_clapton : RT @Campanelli11: I giovani del Milan hanno giocato 4000 minuti più di quelli della Juve, c’era chi veniva da una brutta annata (Tonali),ch… - odiolacciuga : RT @Campanelli11: I giovani del Milan hanno giocato 4000 minuti più di quelli della Juve, c’era chi veniva da una brutta annata (Tonali),ch… -

Juventus News 24

... che se dovessero rimediare un giallo si perderebbero lo 'scontro diretto' in- Lazio. Oltre a loro, tanti altri giocatori fondamentali per le rispettive squadre: eccoè a rischio squalifica ...E sembrerà strano, ma non è stato capito: alla(era l'inizio della carriera), al Bayern, dove ... E per alzare il sopracciglio (non la coppa) in faccia alo ha dato per bollito. Giorgio ... De Jong Juve, una cessione finanzia il colpo: ecco chi può partire Juve, Inter e Milan non falliscono per altri motivi ... Non so da cosa può ripartire il Napoli, non conosco bene lo spogliatoio per dire chi ha voglia di continuare a lottare. C’è troppa gente ...dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco, proveranno a superare anche l’ostacolo dei Reds, allenati da Jurgen Klopp. L’impresa è ai limiti dell’impossibile dopo il 2-0 della gara d’andata. Chi ...