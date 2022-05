Highlights Barcellona-Bayern Monaco 81-72, basket Eurolega gara-5 playoff 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 3 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Barcellona-Bayern Monaco 81-72, gara-5 dei playoff dell’Eurolega 2021/2022. I blaugrana si impongono nel match decisivo e strappano il pass per la Final Four di Belgrado, al termine di una serie davvero durissima contro i bavaresi di coach Andrea Trinchieri. Decisivi Laprovittola e Mirotic, di seguito le immagini salienti del match. Eurolega 2021/2022: TABELLONE FINAL FOUR gara-5: RECAP E TABELLINO GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Ilcon glidi81-72,-5 deidell’. I blaugrana si impongono nel match decisivo e strappano il pass per la Final Four di Belgrado, al termine di una serie davvero durissima contro i bavaresi di coach Andrea Trinchieri. Decisivi Laprovittola e Mirotic, di seguito le immagini salienti del match.: TABELLONE FINAL FOUR-5: RECAP E TABELLINO GLISportFace.

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Basket #Euroleague Gli highlights di gara-5 tra #Barcellona e #BayernMonaco, i blaugrana conquistano così… - _dontbebad_ : Beccati gli highlights della finale di Barcellona di Carlitos con The final countdown in sottofondo, sono gasatissima - zazoomblog : Highlights e gol Barcellona-Maiorca 2-1: Liga 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Barcellona-Maiorca - words_worth23 : Provo a consolarmi guardando gli highlights della partita di ieri sera: vedere il Barcellona perdere è balsamo per l'anima. ?? - Sveva_Carnevale : Oggi già guardati 10 volte gli highlights di Liverpool-Barcellona 4-0 -