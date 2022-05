Guerra Russia-Ucraina, l’oligarca Oleg Tinkov: “Temo molto per la mia famiglia, ma non potevo non esprimermi sul mio paese” (Di martedì 3 maggio 2022) “Sono sopravvissuto alla leucemia ma forse il Cremlino mi ucciderà“: sono le parole dell’oligarca Oleg Tinkov, fondatore di una delle maggiori banche russe, che concludono un’intervista rilasciata ieri al New York Times da una località italiana segreta perché “in pericolo di vita”. Lo scorso mese Tinkov ha iniziato a criticare l’invasione russa dell’Ucraina con alcuni post su Instagram e la reazione di Mosca non si è fatta attendere: l’oligarca è stato costretto a vendere il 35% della sua banca, che nel 2021 era valutata 20 miliardi di dollari alla Borsa di Londra “per pochi copechi”, senza poter negoziare il prezzo. Oggi il banchiere ha rilasciato un’altra intervista, al Corriere della Sera, in chi ha dichiarato: “Non ho paura per la mia persona. Ma Temo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “Sono sopravvissuto alla leucemia ma forse il Cremlino mi ucciderà“: sono le parole del, fondatore di una delle maggiori banche russe, che concludono un’intervista rilasciata ieri al New York Times da una località italiana segreta perché “in pericolo di vita”. Lo scorso meseha iniziato a criticare l’invasione russa dell’con alcuni post su Instagram e la reazione di Mosca non si è fatta attendere:è stato costretto a vendere il 35% della sua banca, che nel 2021 era valutata 20 miliardi di dollari alla Borsa di Londra “per pochi copechi”, senza poter negoziare il prezzo. Oggi il banchiere ha rilasciato un’altra intervista, al Corriere della Sera, in chi ha dichiarato: “Non ho paura per la mia persona. Ma...

