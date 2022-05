Advertising

zazoomblog : Aborto – PVF: Fondo pro vita Piemonte è misura di civiltà - #Aborto #Fondo #Piemonte #misura -

RomaDailyNews

Le donne hanno bisogno di ascolto e di essere accompagnate, non di un sicario" Firenze, 28 febbraio 2022 "Il mantra "il corpo è mio e me lo gestisco io", per promuovere e veicolare l', come ...E' esattamente l'opposto: noi vogliamo difendere il diritto delle donne a non avere come unica possibilità l'imposizione dell'e una realtà istituzione provinciale dovrebbe essere super partes ... Aborto - PVF: Bene indirizzo pro-life dalla Corte Suprema - RomaDailyNews Aborto. Pro Vita Famiglia: Fondo pro vita Piemonte è misura di civiltà - «In Piemonte ha vinto il diritto alla scelta delle donne e il diritto alla Vita ...Aborto. Pro Vita Famiglia: Al Senato dossier sui danni per le donne - Ogni anno in Italia più di 1400 donne subiscono danni fisici immediati come ...