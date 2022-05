Roma | a fuoco appartamento | 6 feriti e 50 inquilini evacuati

Leggi su italiasera

(Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Sei persone sono rimaste ferite in un incendio sviluppato al piano seminterrato di una palazzina in via Inverigo, nel quartiereno di Prima Porta. Le fiamme hanno raggiunto anche l’ultimo piano del palazzo che è stato evacuato. Cinquanta glifuori casa tra cui due famiglie con bambini e una con un disabile; 19 persone hanno richiesto assistenza alloggiativa. Isono stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio e al S.Carlo di Nancy. Il palazzo è stato dichiarato inagibile dai Vigili dele pertanto è stata predisposta da parte della pattuglie una vigilanza nei pressi dello stabile. La strada è stata da poco riaperta al traffico. L'articolo proviene da Italia Sera.