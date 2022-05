Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi prende in giro Ilary Blasi? Le immagini (Di lunedì 2 maggio 2022) Mentre al termine dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2022 tra Ilary Blasi e Alvin c’era un acceso botta e risposta, con l’inviato che metteva a tacere la conduttrice, Edoardo Tavassi ridacchiando ha fatto il gesto che faceva Francesco Totti quando segnava, quello di mettersi il dito in bocca a mo’ di ciuccio, come per prendere scherzosamente in giro gli avversari. A molti è sembrato uno sfottò alla Blasi, che nel confronto con Alvin era appena stata “colpita e affondata” da Alvin. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Isola dei Famosi, malumori tra Ilary Blasi e Alvin? Chi segue la diretta del reality show di Canale 5, si è reso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 maggio 2022) Mentre al termine dell’ultima diretta dell’deitrae Alvin c’era un acceso botta e risposta, con l’inviato che metteva a tacere la conduttrice,ridacchiando ha fatto il gesto che faceva Francesco Totti quando segnava, quello di mettersi il dito in bocca a mo’ di ciuccio, come perre scherzosamente ingli avversari. A molti è sembrato uno sfottò alla, che nel confronto con Alvin era appena stata “colpita e affondata” da Alvin. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dei, malumori trae Alvin? Chi segue la diretta del reality show di Canale 5, si è reso ...

RS_JuanLui : RT @Dmery284Delgado: LA DITTATURA CUBANA recluta quanto Turista c'è nell'isola per partecipare alla marcia del 1 di maggio alla Habana, Il… - Matt1Mouse : RT @nona_onda: @MagisterZatta @VladBlyatvich @Matt1Mouse Dottor Magister, può chiedere gentilmente a #PietroRaffa se trova anche la quarta… - Phlancton : @andreatreccani Credo che dovendo risparmiare non allestiscono due studi, certo è che una all news che parla per 30… - SerieTvserie : Isola dei Famosi 2022: puntata 2 maggio, cast, partecipanti, conduttrice, dove vederlo - nona_onda : @MagisterZatta @VladBlyatvich @Matt1Mouse Dottor Magister, può chiedere gentilmente a #PietroRaffa se trova anche l… -