Imprese ed energia, oggi il Cdm. Dal governo Draghi pronti aiuti tra 6 e 9 miliardi (Di lunedì 2 maggio 2022) Saranno due i consigli dei ministri che si terranno nella giornata di oggi. Sul tavolo i tagli al costo del carburante e dell’energia, gli aiuti alle aziende colpite dalla guerra in Ucraina, le misure per far fronte alla crisi energetica e il supporto alle famiglie in difficoltà. Sempre in mattinata sono attesi a palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. La prima riunione, attesa per le 12, sarà dedicata alla proroga della riduzione di 30 centesimi sul costo della benzina e del credito di imposta energetico per le Imprese. È attesa anche l’estensione del bonus bollette alle famiglie con fascia di Isee fino a 14-15 mila euro. Per i lavoratori nelle fasce di reddito inferiori c’è la proposta di un contributo tra 200 e 300 euro in busta paga o, alternativamente, un ulteriore taglio del cuneo fiscale rispetto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 maggio 2022) Saranno due i consigli dei ministri che si terranno nella giornata di. Sul tavolo i tagli al costo del carburante e dell’, glialle aziende colpite dalla guerra in Ucraina, le misure per far fronte alla crisi energetica e il supporto alle famiglie in difficoltà. Sempre in mattinata sono attesi a palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. La prima riunione, attesa per le 12, sarà dedicata alla proroga della riduzione di 30 centesimi sul costo della benzina e del credito di imposta energetico per le. È attesa anche l’estensione del bonus bollette alle famiglie con fascia di Isee fino a 14-15 mila euro. Per i lavoratori nelle fasce di reddito inferiori c’è la proposta di un contributo tra 200 e 300 euro in busta paga o, alternativamente, un ulteriore taglio del cuneo fiscale rispetto ...

