Il “Fantasma di Kiev” che uccide i russi? Non è mai esistito | svelata la bufala

(Di lunedì 2 maggio 2022) Chissà se il nuovo “Ministero della Verità” di Joe Biden si interesserà anche di questo caso. E di tante altre leggende che in questi due mesi abbondanti di guerra hanno riempito le cronache mondiali. Dopo i martiri dell’isola dei Serpenti ancora vivi e vegeti, dopo le fosse comuni di Mariupol che fosse comuni pare non fossero, dopo le foto dei macellai di Bucha che non erano mai stati a Bucha, adesso arriva l’ultimo capitolo delle “fake news dei buoni“: il fantomaticodi, il pilota eroe dei cieli, non esiste. Alla faccia delle bufale. Lo avevano chiamato così perché pareva fosse in grado di abbattere ogni cosa indossasse una bandiera russa. L’eroe in grado di evitare la supremazia aerea di Mosca sull’Ucraina. Una storia meravigliosa, degna di un film di Hollywood. Peccato che il comando dell’aviazione militare ucraina, passate settimane ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev smentisce la storia del pilota eroe che avrebbe abbattuto 40 aerei nemici. Si tratterebbe di una 'le… - DavidPuente : 1/ L'informazione italiana oggi, quella ucraina il 25 marzo 2022. La bufala del 'Fantasma di Kiev' torna usando il… - RaiNews : Si chiamava #StepanTarabalka il pilota di guerra ucraino diventato leggenda dopo aver abbattuto decine di jet russ… - GioLario : Altre balle altra corsa... La prima vittima in guerra è la VERITA'! 'Il 'fantasma di Kiev' non è mai esistito. L'Uc… - MiletiValentin1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Kiev smentisce la storia del pilota eroe che avrebbe abbattuto 40 aerei nemici. Si tratterebbe di una 'leggenda… -

