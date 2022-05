Covid | 18 896 nuovi positivi | 124 le persone decedute

(Di lunedì 2 maggio 2022) Sono 18.896 iin Italia, a fronte di 122.444 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dai dati resi noti dal Ministero della Salute. Più della metà in meno di ieri, qunado ierano stati 40.757. Sono 124, invece, le vittime, ben 19 in più rispetto a ieri, per un totale da inizio pandemia di 163.736 deceduti. Sono 9.794 i ricoverati con sintomi, dei quali 368 in terapia intensiva (32 gli ingressi delle ultime 24 ore).(ITALPRESS). – Photo credit: www.agenziafotogramma.it – L'articolo proviene da Ildenaro.it.

