Cingolani a Politico: «Bene pagare temporaneamente in rubli il gas russo». Poi il ministro frena (Di lunedì 2 maggio 2022) «Sarebbe Bene, almeno per qualche mese, lasciare che le compagnie paghino il gas in rubli, mentre cerchiamo di capire il quadro legale e le implicazioni». Questo è quanto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani avrebbe detto in un intervista a Politico, come dichiarato dalla testata giornalistica stessa in un articolo. Il ministro avrebbe anche richiesto: «Un rapido e chiaro pronunciamento da parte della Commissione Europea» che confermi che le compagnie possono pagare in valuta russa come preteso dal Cremlino. Cingolani avrebbe aggiunto: «Ritengo che le compagnie petrolifere e del gas non possano rischiare di pagare in rubli e poi essere accusate di aver violato le sanzioni, ma allo stesso tempo non ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) «Sarebbe, almeno per qualche mese, lasciare che le compagnie paghino il gas in, mentre cerchiamo di capire il quadro legale e le implicazioni». Questo è quanto ildella Transizione Ecologica Robertoavrebbe detto in un intervista a, come dichiarato dalla testata giornalistica stessa in un articolo. Ilavrebbe anche richiesto: «Un rapido e chiaro pronunciamento da parte della Commissione Europea» che confermi che le compagnie possonoin valuta russa come preteso dal Cremlino.avrebbe aggiunto: «Ritengo che le compagnie petrolifere e del gas non possano rischiare diine poi essere accusate di aver violato le sanzioni, ma allo stesso tempo non ...

MiTE_IT : L’articolo pubblicato da Politico, “Italy open to paying for Russian #gas with rubles”, è fuorviante e non corrispo… - Blu_di_Russia : Ue: “Presto indicazioni alle aziende sul pagamento del gas russo”. Politico: “Cingolani apre all’utilizzo dei rubli… - benjamn_boliche : RT @MiTE_IT: L’articolo pubblicato da Politico, “Italy open to paying for Russian #gas with rubles”, è fuorviante e non corrisponde alla po… - Brasviz1 : RT @dariodangelo91: Ecco le parole del ministero dopo le frasi attribuite a #Cingolani da POLITICO. - ultimenotizie : L'articolo pubblicato da Politico dal titolo 'Italy open to paying for Russian #gas with rubles', puntualizza il mi… -