Atalanta Salernitana 0-1 LIVE: Gasp comincia la ripresa con Pasalic e Djimsiti (Di lunedì 2 maggio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Salernitana si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Atalanta Salernitana 0-1 MOVIOLA 1? CALCIO D’INIZIO – Il primo pallone della sfida è per l’Atalanta 8? TENTATIVO SCALVINI – Muriel serve il difensore, che in proiezione offensiva ci prova dal limite dell’area: il suo tiro è centrale, Sepe para senza problemi 16? OCCASIONE ZAPATA – Il colombiano è lanciato verso l’area avversaria, ma Gyomber è bravissimo a fermarlo e ad evitare che vada al tiro 19? TENTATIVO FREULER – Il capitano nerazzurro calcia dalla distanza e Sepe ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi0-1 MOVIOLA 1? CALCIO D’INIZIO – Il primo pallone della sfida è per l’8? TENTATIVO SCALVINI – Muriel serve il difensore, che in proiezione offensiva ci prova dal limite dell’area: il suo tiro è centrale, Sepe para senza problemi 16? OCCASIONE ZAPATA – Il colombiano è lanciato verso l’area avversaria, ma Gyomber è bravissimo a fermarlo e ad evitare che vada al tiro 19? TENTATIVO FREULER – Il capitano nerazzurro calcia dalla distanza e Sepe ...

