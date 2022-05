“Amici” | Raimondo Todaro costretto ad intervenire sui social | le sue parole

(Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo la scorsa puntata del serale di ““, il professoreè statoadsuiper chiarire alcune sue affermazioni dette in puntata. Le sue, infatti, ha infastidito alcuni fan e di conseguenzaha dovuto per forza rompere il silenzio. In questo articolo vi riportiamo leespresse dal professore di “” sui. (Continua dopo la foto…) Cosa ha dettonella scorsa puntata del serale di “” Nella scorsa puntata del serale di “”, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è stato eliminato il ballerino Nunzio. Egli faceva parte della ...

zazoomblog : Raimondo Todaro irriconoscibile ma cosa gli è successo? Paura ad Amici - #Raimondo #Todaro #irriconoscibile - zazoomblog : Amici 21: bufera su Raimondo Todaro è successo veramente! - #Amici #bufera #Raimondo #Todaro - tuttopuntotv : Raimondo Todaro preferisce Nunzio a Mattia? Il maestro fa chiarezza sui social #amici21 #Todaro #Nunzio - infoitcultura : Amici. Raimondo Todaro scatena l’ira dei fan dopo l’eliminazione di Nunzio, l’accusa è grave: 'Sono - infoitcultura : Amici 21: Raimondo Todaro, polemica per frase su Nunzio/ “Frainteso pure da mia madre, Mattia…” -

...di Todaro Il ringraziamento speciale di Nunzio a Maria De Filippi In cima alla lista di persone che Nunzio ha voluto ringraziare e che gravitano attorno al mondo di21 c'è sicuramente...Todaro: la verità su Nunzio e Mattia dopoLa settima puntata del Serale diha visto l'eliminazione di Nunzio . A cercare di consolarlo e fargli sentire tutto il suo sostegno ci ...Per quanto riguarda il comportamento di Raimondo Todaro nei confronti di Michele Esposito e l'eliminazione di Nunzio Stancampiano, l'ex ballerino professionista di Amici ha confessato: Nunzio per ...Raimondo Todaro si è sempre mostrato al pubblico con la massima trasparenza. Gli affezionati, infatti, hanno decisamente apprezzato non solo la sua danza ma anche il suo carattere. Tutti aspetti ...