Pillole per una nuova storia letteraria 061 di Federico Sanguineti (Di domenica 1 maggio 2022) Tema. Vago fanciullo. Svolgimento Di Federico Sanguineti Nel 2019 una ventottenne dell’Arizona fa sesso con un giovane tredicenne, e si giustifica dicendo che lui è troppo aggressivo. Nel 2022 una dirigente scolastica viene accusata di avere una relazione con lo studente di un liceo romano. Del resto, si sa, nella Genesi la moglie di Putifarre si innamora di Giuseppe, e non finisce bene. Però la Bibbia si ispira al Padreterno, e si può ipotizzare che le cose sarebbero andate diversamente se, a guidare la mano di chi scrive il testo sacro, invece di un Dio, fosse stata una Dea. Analoghi esempi comunque non mancano in pagine profane: Fedra, regina di Atene, si innamora di Ippolito e, ancora una volta, è dramma. Ma a scrivere tragedie a lei intitolate sono Seneca, Racine o D’Annunzio: tutti maschi. ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 maggio 2022) Tema. Vago fanciullo. Svolgimento DiNel 2019 una ventottenne dell’Arizona fa sesso con un giovane tredicenne, e si giustifica dicendo che lui è troppo aggressivo. Nel 2022 una dirigente scolastica viene accusata di avere una relazione con lo studente di un liceo romano. Del resto, si sa, nella Genesi la moglie di Putifarre si innamora di Giuseppe, e non finisce bene. Però la Bibbia si ispira al Padreterno, e si può ipotizzare che le cose sarebbero andate diversamente se, a guidare la mano di chi scrive il testo sacro, invece di un Dio, fosse stata una Dea. Analoghi esempi comunque non mancano in pagine profane: Fedra, regina di Atene, si innamora di Ippolito e, ancora una volta, è dramma. Ma a scrivere tragedie a lei intitolate sono Seneca, Racine o D’Annunzio: tutti maschi. ...

SkyTG24 : Continuano ad aumentare le segnalazioni di violenze in #Ucraina dopo l'invasione russa e le associazioni si stanno… - ChieffiOlga : Pillole per una nuova storia letteraria 061 di Federico Sanguineti | Cronache Salerno - LucaLabate1 : Nel video di oggi, continuiamo con la 'mini serie' di Pillole Elettriche! Ed analizziamo a che punto siamo ad oggi… - Simone29421959 : @biax1993b @90ordnasselA Inutile che continui a fare il prescritto bastardo, l’ora del riposino è arrivata per te,… - erny65491857 : RT @lanf64: Volontari consegnano pillole contraccettive d’emergenza in #Ucraina Per l’aumento delle segnalazioni di stupro in Ucraina, gli… -