Infortunio nell’Inter | il centrocampista costretto al cambio!

(Di domenica 1 maggio 2022) Negli ultimi minuti della partita tra Udinese e Inter ildei nerazzurri è statoal cambio. Si tratta di Nicolò Barella, campione d’Italia e d’Europa nella scorsa stagione, inizialmente i tifosi hanno pensato al peggio ma per fortuna il giocatore è uscito sulle sue gambe tenendosi la gamba destra. BarellaInter Ancora non si sa quale sia l’entità dell’. Potrebbe essere una forte contusione come un problema muscolare. La verità la sapremo soltanto domani con l’esito degli esami. Giacomo Pio Impastato

