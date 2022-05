Spezia: Motta protesta per il terzo gol ed esalta i suoi (Di sabato 30 aprile 2022) A Thiago Motta non è andato giù l'episodio del gol di Milinkovic - Savic in Spezia - Lazio 3 - 4. Il terzo gol dei biancocelesti, per il tecnico, è viziato da un fallo del serbo. "Un chiaro fallo di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 aprile 2022) A Thiagonon è andato giù l'episodio del gol di Milinkovic - Savic in- Lazio 3 - 4. Ilgol dei biancocelesti, per il tecnico, è viziato da un fallo del serbo. "Un chiaro fallo di ...

Vincenzo140893 : RT @marcoconterio: ?? Thiago Motta verso l'addio allo #Spezia a fine stagione (occhio al #PSG e al suo straordinario rapporto con Al-Khelaif… - AndreaInterNews : Non so chi sia il colpevole né da cosa dipenda questo trattamento, ma a fine stagione - anzi magari già alla prossi… - inZaidersp : Dopo le ultime notizie di un possibile arrivo di #Pirlo allo #spezia mi sembra sempre più chiara la pista di #Motta al #PSG - marcoconterio : ?? Thiago Motta verso l'addio allo #Spezia a fine stagione (occhio al #PSG e al suo straordinario rapporto con Al-Kh… - okcalciomercato : Spezia, Thiago Motta verso l’addio a fine stagione: Pirlo ed Inzaghi in pole -