Incentivi 2022 - Ora cè chi taglia i prezzi per "acciuffare" il bonus (Di mercoledì 13 aprile 2022) Primi riposizionamenti sullo scacchiere del mercato dell'auto in vista dell'entrata in vigore degli Incentivi, con alcuni ritocchi ad hoc dei listini. Come noto, i parametri che determinano l'accesso di un modello al contributo statale sono due: le emissioni di anidride carbonica e il prezzo di listino (Iva, Ipt e messa su strada esclusa). Il primo parametro non è cambiato e le fasce che determinano i vari bonus sono rimaste le stesse dell'anno scorso: 0-20 (3 mila euro senza rottamazione e 5 mila con demolizione), 21-60 (rispettivamente 2 mila e 4 mila euro) e 61-135 g/km (2 mila euro solo con rottamazione). Il limite di prezzo, invece, è stato abbassato. Per le elettriche la sforbiciata è pesante, ben 15 mila euro in meno, per plug-in e termiche appena - si fa per dire - 5 mila euro. Questa manovra ha inevitabilmente impattato sulla platea di auto ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 aprile 2022) Primi riposizionamenti sullo scacchiere del mercato dell'auto in vista dell'entrata in vigore degli, con alcuni ritocchi ad hoc dei listini. Come noto, i parametri che determinano l'accesso di un modello al contributo statale sono due: le emissioni di anidride carbonica e il prezzo di listino (Iva, Ipt e messa su strada esclusa). Il primo parametro non è cambiato e le fasce che determinano i varisono rimaste le stesse dell'anno scorso: 0-20 (3 mila euro senza rottamazione e 5 mila con demolizione), 21-60 (rispettivamente 2 mila e 4 mila euro) e 61-135 g/km (2 mila euro solo con rottamazione). Il limite di prezzo, invece, è stato abbassato. Per le elettriche la sforbiciata è pesante, ben 15 mila euro in meno, per plug-in e termiche appena - si fa per dire - 5 mila euro. Questa manovra ha inevitabilmente impattato sulla platea di auto ...

Advertising

TrendOnline : #Incentivi #auto 2022: finalmente al via la possibilità di ottenere uno #sconto sull'acquisto di #veicoli… - IntimoRetail : Fondo impresa femminile: al via le domande per ottenere gli incentivi - IntimoRetail : Fondo impresa femminile: al via le domande per ottenere gli incentivi - insopportabile : E sono passati 34 giorni e ancora non si sbloccano gli incentivi. --- La mobilità elettrica, un’altra volta. - FondazioneStudi : Dal @MISE_GOV gli incentivi per società e benefit: dal 19.5 al 15.6 ?? l'invio delle istanze ?? con le modalità preci… -