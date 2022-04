Perché le mamme ucraine scrivono nomi e contatti dei familiari sui corpi dei bambini (Di martedì 5 aprile 2022) Sasha Makoviy è una mamma ucraina che ha scritto il nome e altre informazioni sulla schiena della figlia. "Nel caso mi succedesse qualcosa", ha spiegato in un post su Instagram. A ripostare il messaggio della donna è stata... Leggi su europa.today (Di martedì 5 aprile 2022) Sasha Makoviy è una mamma ucraina che ha scritto il nome e altre informazioni sulla schiena della figlia. "Nel caso mi succedesse qualcosa", ha spiegato in un post su Instagram. A ripostare il messaggio della donna è stata...

