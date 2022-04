IDI IRCCS | nasce il Polo di dermatologia oncologica e chirurgica

(Di martedì 5 aprile 2022) I tumori della pelle rappresentano oltre la metà dei tumori maligni negli esseri umani e il loro numero è in aumento. L'Associazione Italiana Registro Tumori ha stimato nel 2019, solo in Italia, circa ...

Annualmente all'IDI, centro di eccellenza in campo dermatologico, vengono diagnosticati oltre 800 melanomi, circa 1.500 carcinomi squamocellulari e 4.000 nuovi carcinomi basocellulari. All'IDI di Roma è stato inaugurato il nuovo polo di Dermatologia oncologica e chirurgica. Una struttura nata grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro e del suo presidente Emmanuele Francesco Maria Emanuele.