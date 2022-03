Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 19:15 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Viabilità DEL 2 MARZO 2022 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; DISAGI SUL RACCORDO ANULARE NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO, SEMPRE IN INTERNA, PER TRAFFICO, FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E CASILINA UN INCIDENTE CAUSA INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE RESTANDO IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO CON LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL GRA, IN USCITA DA Roma SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI, CODE SU VIA TIBURTINA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)DEL 2 MARZOORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; DISAGI SUL RACCORDO ANULARE NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO, SEMPRE IN INTERNA, PER TRAFFICO, FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E CASILINA UN INCIDENTE CAUSA INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE RESTANDO IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO CON LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL GRA, IN USCITA DASULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI, CODE SU VIA TIBURTINA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Buca pericolosa vicino al tombino: chiusa preferenziale sulla via Ostiense ... per motivi di sicurezza gli agenti dell'VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma ... 769 e 792 deviati sul posto sul tratto di via Ostiense riservato alla viabilità pubblica. Buca ...

Il consorzio industriale del Lazio investe sulle infrastrutture: c'è anche Santa Palomba Interventi anche nei depuratori Gli interventi ricadono nelle province di Roma, Frosinone, Latina e ... Con il nuovo Piano delle Infrastrutture, potenziamo la viabilità di tutta la regione, questo vuol ...

