Vera Gemma: "O mi amano. O mi odiano". (Di mercoledì 2 marzo 2022) Figlia d'arte, attrice, scrittrice, domatrice, mamma. Bellissima donna, poliedrica e bizzarra, Gemma, è nota, per non essere una che e manda a dire, la sua schiettezza e la sua libertà di pensiero ed azione, la contraddistinguono, soprattutto in un ambienta dove spesso regna ipocrisia e perbenismo. Lei se ne infischia dei giudizi altrui, vive la vita come piace a lei e, soprattutto, non ha peli sulla lingua. Per questo o la si odia o la si ama… Noi la amiamo! Photo Credits: Francesca Lucidi©L'intervista esclusiva su VelvetMAG di Vera Gemma Vera, questa tua schiettezza, ti ha aiutato nella vita o a volte è stata un ostacolo? In alcuni casi e con certe persone, mi ha creato qualche imbarazzo, ma allo stesso tempo mi ha aiutato ad operare una selezione naturale delle persone che voglio intorno. I fasulli e gli ipocriti ...

