Ucraina | sciacalli legati ai pali della luce | i cittadini in guerra si fanno giustizia da soli contro i saccheggiatori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina sciacalli

Con la guerra, inarrivano anche i primi casi di sciacallaggio . Sono molte le persone che, approfittando ... In alcuni casi, gli '' sono rimasti per ore legati ai pali della luce, prima ...L'è nel caos. Le città sono assediate e i cittadini, quelli che sono rimasti, vivono ormai ... Questa è la condizione ottimale per l'azione degli, che ormai prolificano in tutti i ...Con la guerra, in Ucraina arrivano anche i primi casi di sciacallaggio. Sono molte le persone che, approfittando delle case lasciate vuote dalla popolazione in fuga, entrano negli appartamenti ...«Cibo scaduto nel 2015 ai soldati russi». Nella clip l'uomo si rivolge alle madri dei soldati russi: «Guardate cosa stanno facendo, mandano a morire i vostri figli per niente e non danno neanche del c ...