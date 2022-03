Ucraina-Russia ultime notizie: bombardamenti, morti e la tregua che si allontana (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra Ucraina-Russia non accenna a concludersi, inizia purtroppo oggi, 2 marzo 2022, il settimo giorno del conflitto. I colloqui bilaterali tra i due Paesi in conflitto avvenuti nelle scorse ore a Gomel non hanno portato ad un tanto atteso cessate il fuoco. Le forze russe anzi hanno intensificato l’offensiva e hanno annunciato di aver preso la città di Kherson. La popolazione Ucraina è in fuga dal Paese e per facilitare ciò sono stati aperti nuovi valichi di frontiera per i rifugiati tra Ucraina e Polonia. Le misure adottate dai Paesi Ue contro la Russia sembrano ottenere i primi risultati: in bancarotta la filiale europea della banca russa Sberbank. Il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale hanno espresso solidarietà, vicinanza e sostegno al popolo ucraino. Sono stati stanziati 3 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerranon accenna a concludersi, inizia purtroppo oggi, 2 marzo 2022, il settimo giorno del conflitto. I colloqui bilaterali tra i due Paesi in conflitto avvenuti nelle scorse ore a Gomel non hanno portato ad un tanto atteso cessate il fuoco. Le forze russe anzi hanno intensificato l’offensiva e hanno annunciato di aver preso la città di Kherson. La popolazioneè in fuga dal Paese e per facilitare ciò sono stati aperti nuovi valichi di frontiera per i rifugiati trae Polonia. Le misure adottate dai Paesi Ue contro lasembrano ottenere i primi risultati: in bancarotta la filiale europea della banca russa Sberbank. Il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale hanno espresso solidarietà, vicinanza e sostegno al popolo ucraino. Sono stati stanziati 3 ...

