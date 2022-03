Ucraina-Russia, Lavrov: "Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante" (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Ucraina-Russia, "la Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante". Così il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una intervista rilasciata all'emittente panaraba Al-Jazeera, citando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui quest'ultimo ha affermato che "l'alternativa alle sanzioni è la guerra mondiale". "Siamo pronti per un secondo round di negoziati, ma la parte Ucraina sta procrastinando su ordine Usa", ha aggiunto Lavrov. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) -, "la". Così il ministro degli Esteri russo, Sergei, in una intervista rilasciata all'emittente panaraba Al-Jazeera, citando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui quest'ultimo ha affermato che "l'alternativa alle sanzioni è la". "Siamo pronti per un secondo round di negoziati, ma la partesta procrastinando su ordine Usa", ha aggiunto

Advertising

chetempochefa : Un gesto pacifico dal grande valore simbolico: in Russia, nella metropolitana di Mosca, una donna veste con i color… - La7tv : #dimartedi Marco Damilano contro Marcello Foa: 'Lei da Presidente della Rai faceva il commentatore per agenzie come… - _Nico_Piro_ : #2marzo #Russia #Ucraina #RussianUkrainianWar cominciamo da Mariupol, strategico porto sul mar d'Azov, ultima città… - DecioMarco : @GiovaQuez India e Cina astenute entrambe…anche il Sud Africa si astiene. #Cina #Ucraina #Russia - CarlottaRicchet : RT @DomaniGiornale: @StefanoFeltri Il primo episodio non poteva non partire dalla guerra in #Ucraina: il conflitto non si sta mettendo bene… -