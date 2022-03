Teti: «La guerra in Ucraina scatena la russofobia in Italia» (Di mercoledì 2 marzo 2022) «Non c'è solo il corso su Fëdor Dostoevskij cancellato dall'Università Bicocca di Milano. In Italia sono tanti gli episodi di russofobia». A denunciare l'intolleranza anti-russa è Sandro Teti, un editore specializzato in testi russi e dello spazio post-sovietico. Teti frequenta da 40 anni la Russia, dove ha vissuto a lungo. Oggi, pur comprendendo e condividendo le motivazioni russe sulla messa in sicurezza del proprio spazio, condanna l'invasione Ucraina. Ma non rinuncia a fare un parallelo storico: «La crisi fra Mosca e Kiev mi ricorda la crisi dei missili nel 1962, quando il presidente John Fitzgerald Kennedy minacciò non solo l'invasione di Cuba, ma anche l'impiego delle armi nucleari se l'Urss non avesse ritirato uomini e missili. Ebbene, il rozzo contadino Nikita Krusciov mise da parte il suo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 2 marzo 2022) «Non c'è solo il corso su Fëdor Dostoevskij cancellato dall'Università Bicocca di Milano. Insono tanti gli episodi di». A denunciare l'intolleranza anti-russa è Sandro, un editore specializzato in testi russi e dello spazio post-sovietico.frequenta da 40 anni la Russia, dove ha vissuto a lungo. Oggi, pur comprendendo e condividendo le motivazioni russe sulla messa in sicurezza del proprio spazio, condanna l'invasione. Ma non rinuncia a fare un parallelo storico: «La crisi fra Mosca e Kiev mi ricorda la crisi dei missili nel 1962, quando il presidente John Fitzgerald Kennedy minacciò non solo l'invasione di Cuba, ma anche l'impiego delle armi nucleari se l'Urss non avesse ritirato uomini e missili. Ebbene, il rozzo contadino Nikita Krusciov mise da parte il suo ...

