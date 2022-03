Squalifica Mourinho, la Roma non presenterà ricorso: niente Atalanta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Josè Mourinho non sarà in panchina nemmeno contro l'Atalanta. La Roma, infatti, ha deciso di non presentare ricorso contro... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Josènon sarà in panchina nemmeno contro l'. La, infatti, ha deciso di non presentarecontro...

capuanogio : Abbastanza surreale che #Mourinho prenda 2 giornate di squalifica come un #Bastoni qualsiasi e con queste motivazio… - diegofornero : Sulla squalifica di #Mourinho: il regolamento va rispettato, vero. Però faccio una domanda: ha davvero senso che a… - sportface2016 : +++Caos in #RomaVerona: Tiago #Pinto squalificato sino all'8 marzo, due giornate di squalifica a #Mourinho e al vic… - LAROMA24 : Squalifica Mourinho-Pinto: la Roma non farà ricorso #AsRoma - forzaroma : Squalifica #Mourinho , la #Roma non farà ricorso: salterà anche l’Atalanta -