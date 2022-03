Solidarietà all’Ucraina | a Napoli il club che cambia colori sociali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si veste con idell'Ucraina Surf your city, l'associazione sportiva napoletana che ormai da sei anni fa "surfare" i propri allievi anche in mancanza di onde grazie al SurfSkate, una nuova tavola per imparare o migliorare la tecnica, le manovre e lo stile del surf da onda. Questo, sebbene in mancanza di un vero e proprio spazio a loro destinato. "La nostra nuova veste grafica – dicono i quattro istruttori dell'Asd – vuole essere un omaggio al coraggio del popolo ucraino che sta vivendo queste ore nel terrore e nell'angoscia. Una parte dei proventi delle lezioni di questa nuova disciplina, che nasce dall'unione di due sport olimpici come lo skate e il surf, servirà per acquistare soprattutto medicine e vestiario per i più piccoli. Tutto sarà consegnato ogni settimana alla sagrestia della Chiesa ortodossa di ...