Ricoverato Scott Hall Jeff Jarrett | “Pregate per lui | si è fratturato il femore”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono ore d’ansia per. L’ex campione della WCW e WWEOf Famer è statodopo una brutta caduta, dove ha riportato la frattura del. A rendere nota la notizia è stato l’amico, che ha sentito il collega via telefono e avvisato i fan. Ha chiesto che si preghi per lui affinché si riprenda presto da questa disavventura. Ci uniamo all’auspicio dell’ex campione del mondo WCW e TNA.

Scott Hall è attualmente ricoverato in ospedale dopo essersi rotto un'anca a causa di una caduta. Mike Johnson di PWInsider.com ha confermato che il due volte Hall of Famer (come Razor Ramon nel 2014 ...