Per Alex Nuccetelli Totti è ancora innamoratissimo di Ilary Blasi: “E’ molto giù” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sembra che tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sia stata solo una crisi, che adesso la coppia stia facendo di tutto per tenere unita la famiglia. Alex Nuccetelli aggiunge altro ma aveva già detto troppo. L’ex marito di Antonella Mosetti e caro amico di Totti aveva lasciato intendere che i pettegolezzi sulla coppia non fossero inventati, aveva commentato le presunte relazioni. La rivista Chi questa settimana mostra le foto di Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme, Nuccetelli racconta che lui è ancora innamorato, che è molto giù in questo momento e che la preoccupazione è per i figli. Questa volta il pr romano parla attraverso le pagine di Novella 2000. E’ stato lui a fare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sembra che trae Francescoci sia stata solo una crisi, che adesso la coppia stia facendo di tutto per tenere unita la famiglia.aggiunge altro ma aveva già detto troppo. L’ex marito di Antonella Mosetti e caro amico diaveva lasciato intendere che i pettegolezzi sulla coppia non fossero inventati, aveva commentato le presunte relazioni. La rivista Chi questa settimana mostra le foto die Francescodi nuovo insieme,racconta che lui èinnamorato, che ègiù in questo momento e che la preoccupazione è per i figli. Questa volta il pr romano parla attraverso le pagine di Novella 2000. E’ stato lui a fare ...

