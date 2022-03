Napoli, Università Parthenope: 200 euro per superare i test di ingresso. Due arresti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Duecento euro per avere le risposte corrette e superare così i test d’ingresso alla facoltà di Scienze Motorie dell’Università Parthenope di Napoli. E’ quanto ha scoperto la Polizia Postale di Napoli, al termine delle indagini che ha portato all’arresto di due soggetti: Giuseppe Iazzetta e Giorgio Andinolfi, uno era un tecnico amministrativo presso la segreteria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Duecentoper avere le risposte corrette ecosì id’alla facoltà di Scienze Motorie dell’di. E’ quanto ha scoperto la Polizia Postale di, al termine delle indagini che ha portato all’arresto di due soggetti: Giuseppe Iazzetta e Giorgio Andinolfi, uno era un tecnico amministrativo presso la segreteria L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

