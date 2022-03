Moldavia | ' La Nato ci protegga da una possibile invasione dei russi'

Advertising

planetpaul65 : RT @globalistIT: Ecco perché temono che tocchi a loro dopo l'Ucraina - 053_Vince : @EmmaKump @erretti42 Io so solo che all'improvviso la Nato è diventato un problema, tutti stanno diventando anti-Na… - Stupormundi66 : RT @globalistIT: Ecco perché temono che tocchi a loro dopo l'Ucraina - globalistIT : Ecco perché temono che tocchi a loro dopo l'Ucraina - danieledv79 : RT @rosadineve: Quali trattative, quali colpe della Nato tutte scuse Siamo alle minacce indirette a Moldavia Un piano premeditato su larga… -

Ultime Notizie dalla rete : Moldavia Nato

Osservatorio Balcani e Caucaso

All'Europa chiediamo armi e non solo aiuti, ma soprattutto abbiamo bisogno dellache ci ... in. 'In centinaia di anni la Russia ha distrutto l'Ucraina. I nostri nonni hanno combattuto per ......potrebbe considerarlo un assegno in bianco per fare la stessa cosa in, Georgia o altrove in Asia centrale. Diverso dovrebbe essere il suo comportamento con i Paesi baltici, membri della,...ma soprattutto abbiamo bisogno della Nato che ci protegga”. Queste le parole di Nesu attivista romeno che da quando è cominciata l’invasione russa dell’Ucraina lavora come volontario nel centro ...Persone che fuggono con pochi averi, in auto e in autobus verso i vicini Stati che aderiscono alla NATO, in primis Moldavia, Polonia e Ungheria. I primi rifugiati sono arrivati anche in Italia , a Tri ...