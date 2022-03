Milano Bicocca | cancellato un corso su Dostoevskij È polemica

(Di mercoledì 2 marzo 2022)unsu. La solidarietà al prof. Nori dai followers e dal mondo della cultura La guerra tra Russia e Ucraina sta creando tensioni di ogni genere e in diversi paesi. Molte federazioni sportive stanno prendendo la decisione di escludere la Russia da ogni competizione e questo tipo di ripercussione sta colpendo anche il mondo della cultura. Il sindaco di, Giuseppe Sala, aveva già licenziato il direttore della Scala perla sua vicinanza al leader russo, ma oggi arriva un’altra notizia, che fa scoppiare la. L’Universitàha deciso di cancellare ilsuin programma per la prossima settimana. A denunciare la cosa è stato Paolo Nori, che avrebbe ...

matteorenzi : L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di stud… - ilpost : Paolo Nori racconta del suo corso su Dostoevskij e Russia rinviato dall’Università Bicocca di Milano - SkyTG24 : #Milano, alla Bicocca cancellato il corso di Paolo Nori su Dostoevskij - SicilianoSum : RT @maxdantoni: L'Università di Milano Bicocca ha cancellato un corso sui romanzi di Dostoevskji «per evitare polemiche». Si è mai sentita… - 1fiorexme : RT @LiaCeli: L’università Milano Bicocca cancella un incontro su Dostojevskij. C’è chi scrive l’Idiota e c’è chi lo è #CancelCulture -

... docente di traduzione editoriale della saggistica russa al Dipartimento di studi umanistici Iulm, si è visto cancellare dall'Universitàun mini - corso in quattro lezioni, gratuite e ...Lo afferma in un passaggio, Paolo Nori, commentando sui social una mail che afferma di aver ricevuto dall'Universitàche cancellerebbe un suo corso su Dostoevskij.La guerra tra Russia e Ucraina sta creando tensioni di ogni genere e in diversi paesi. Molte federazioni sportive stanno prendendo la decisione di escludere la Russia da ogni competizione e questo ...Lo afferma in un passaggio, Paolo Nori, commentando sui social una mail che afferma di aver ricevuto dall'Università Milano Bicocca.