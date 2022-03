Advertising

fanpage : Kharkiv colpita ininterrottamente da missili e bombe russe che hanno centrato i maggiori edifici, almeno 21 morti e… - Affaritaliani : Macerie e fiamme, ecco Kharkiv dopo l'attacco russo - Handwriting01 : RT @fanpage: Kharkiv colpita ininterrottamente da missili e bombe russe che hanno centrato i maggiori edifici, almeno 21 morti e oltre un c… - rizzina2005 : RT @fanpage: Kharkiv colpita ininterrottamente da missili e bombe russe che hanno centrato i maggiori edifici, almeno 21 morti e oltre un c… - maurizio191060 : Guerra Ucraina, bombe devastano Kharkiv: fiamme e macerie anche all’Università, almeno 21 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Macerie fiamme

Fanpage.it

Kiev, 02 marzo 2022a terra e palazzi in, nelle immagini diffuse sui social ecco come appare la città ucraina di Kharkiv dopo l'attacco russo. / FacebookIn questo video si vede che è in. 7.17 - Onu: 136 civili uccisi, 13 bambini Secondo l'Onu ...russo ha sparato 16 missili guidati verso una zona residenziale e si scava ancora nelle. ...AGI/Vista - Macerie a terra e palazzi in fiamme, nelle immagini diffuse sui social ecco come appare la città ucraina di Kharkiv dopo l'attacco russo. / Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhna ...Kharkiv colpita ininterrottamente da missili e bombe russe che hanno centrato i maggiori edifici, almeno 21 morti e oltre un centinaio di feriti ...