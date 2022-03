Lo Zar è ormai staccato dalla realtà e sogna l’Urss anche in Borsa (Di mercoledì 2 marzo 2022) La reazione alle sanzioni è assurda: il divieto agli investitori stranieri di vendere azioni russe. I mercati crollano e i tank s’impantanano, era convinto che la società ucraina sarebbe collassata Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 marzo 2022) La reazione alle sanzioni è assurda: il divieto agli investitori stranieri di vendere azioni russe. I mercati crollano e i tank s’impantanano, era convinto che la società ucraina sarebbe collassata

Advertising

LaStampa : Lo Zar è ormai staccato dalla realtà e sogna l’Urss anche in Borsa - alice_ARP_ : @4an_zar I russi sono diventati il nuovo bersaglio sostituendo i cosiddetti novax. Ormai la società italiana è fat… - TIZIANAPOESIA : LO zAR NON FARÀ MARCIA INDIETRO ORMAI È COMPLETAMENTE IMPAZZITO NON GLI INTERESSA NE DEL SUO POPOLO NE DELLA SUA TE… - prosperianna : @mvetto ...naturalmente tutti insieme... Comunque si può efficacemente eliminare un pazzo già isolato e misantropo… - VivianiPietro : @byoblu Ormai i russi sparano balle una appresso l’altra e buone solo per i gonzi e voi fate da cassa di amplificaz… -