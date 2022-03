Guerra Ucraina, Zelensky: “Russia vuole cancellarci” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di voler “cancellare” la storia del Paese. Intervenuto in video, dopo che le forze russe hanno distrutto ieri a Kiev il mausoleo del massacro nazista di Babi Yar, Zelensky ha esortato gli ebrei di tutto il mondo “a non rimanere silenziosi”. “Hanno l’ordine di cancellare la nostra storia, cancellare il nostro Paese, cancellarci tutti”, ha detto Zelensky, che è di origine ebraica. Babi Yar è un fossato vicino Kiev usato dai nazisti per le esecuzioni. Fra il 29 e il 30 settembre 1941 vi furono uccisi 33.771 ebrei, secondo un dettagliato rapporto dei nazisti. L’appello di Zelensky arriva mentre Israele, pur condannando l’invasione dell’Ucraina, continua a mantenere un basso profilo per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell’, Volodymyr, ha accusato ladi voler “cancellare” la storia del Paese. Intervenuto in video, dopo che le forze russe hanno distrutto ieri a Kiev il mausoleo del massacro nazista di Babi Yar,ha esortato gli ebrei di tutto il mondo “a non rimanere silenziosi”. “Hanno l’ordine di cancellare la nostra storia, cancellare il nostro Paese,tutti”, ha detto, che è di origine ebraica. Babi Yar è un fossato vicino Kiev usato dai nazisti per le esecuzioni. Fra il 29 e il 30 settembre 1941 vi furono uccisi 33.771 ebrei, secondo un dettagliato rapporto dei nazisti. L’appello diarriva mentre Israele, pur condannando l’invasione dell’, continua a mantenere un basso profilo per ...

