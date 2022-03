GF Vip Delia Duran svela io e Alex Belli non siamo sposati

Advertising

Antico_Egitto : Alex Belli contro Antonio Medugno: “Lascia stare Delia”, dove è ora l’ex concorrente del GF Vip -… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Antonio Medugno si riavvicina a Delia Duran, Alex Belli risponde #AlexBelli #AntonioMedugno #DeliaDuran - IsaeChia : #GfVip 6, Antonio Medugno si riavvicina a Delia Duran, Alex Belli lo avverte: “Fai che la tua strada non si scontri… - infoitcultura : GF Vip, la confessione di Delia Duran spiazza i compagni: “Sarei stata con LUI…” - infoitcultura : Gf Vip, tutta la verità sulla storia tra Alex Belli e Delia Duran -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Nella casa del Gfnelle ultime ore sembra che Antonio esi siano riavvicinati dopo un periodo di raffreddamento visto anche l'entrata di Alex Belli , ma ora che quest'ultimo è definitivamente andato via, ci ...Nonostante il Grande Fratellostia per finire, e i gieffini potranno dunque tornare presto a casa, alcuni di loro sono ... che proprio in queste ore si è confidato conDuran riguardo ad alcuni ...Grande Fratello Vip, Barù non vuole massaggiare Jessica Selassiè: "Antonio è bravo" Jessica Selassiè continua il suo corteggiamento nei confronti di Barù ...Su Twitter altri fan del Grande Fratello Vip si sono accorti che poco dopo Barù si è alzato dalla sedia per ballare con Soleil Sorge Poco dopo Jessica si è esibita per il resto del gruppo con un twerk ...