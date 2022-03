Gf vip | chi vince il programma? Gli scommettitori fanno i pronostici

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La puntata conclusiva del Gf Vip andrà in onda 14 marzo 2022. Dopo lo slittamento della data finale, questa edizione si aggiudica il record di longevità, battendo anche la precedente. La permanenza questa volta è durata, complessivamente, 183 giorni. I concorrenti entrati dal giorno 1 nella casa che concorrono per il premio finale sono: Lulù e Jessica Selassié, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Dal giorno 5, invece, sono ancora in gioca Miriana Trevisan, Giucas Casella, Davide Silvestri e Sophie Codegoni. In lizza per la vittoria, infine, anche Barù e Antonio Medugno, entrati in una fase intermedia. Chi avrà la meglio? Presto scopriremo il nome dell’ultimo concorrente che uscirà dalla porta rossa della stagione più “controversa” del noto reality show condotto da Alfonso Signorini. Gli, nel frattempo, hanno reso noti i loro. ...