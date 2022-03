Gf Vip | Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli | «Mette le mani avanti»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Al Grande Fratello Vip tracontinuano le frecciatine, che non sono mai mancate. La moglie di Paolo Bonolis infatti ha fatto sapere che il prossimo anno probabilmente non occuperà la sedia dell’opinionista tv, ma per la collega le sue parole non rispondono esattamente alla verità. GFVip,e lalancia una nuovaalla collegainfatti, come confessato al programma su Instagram “Casa Chi”, che non crede troppo alle sue parole: «E’ tutto da vedere – ha confessato – perché leile ...