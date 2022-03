Francesco Totti scavalca Ilary | cosa lo rende davvero felice oggi | “Sono onorato…”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ex attaccante della squadra capitolina,, è al settimo cielo, un traguardo da sogno che non gli permette di stare con i piedi per terra. E’ uno dei volti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Nonostante Ilary Blasi esiano stati immortalati ancora assieme, molti sono pronti a scommettere che la presunta crisi non sia del tutto passata. Anzi, le motivazioni sarebbero ben più profonde. Stando a ...Tutta colpa dell'affaire "- Ilary"? Il pr e bodybuilder è stato indicato infatti come colui che avrebbe presentato ala bionda Noemi, ovvero la 34enne additata come nuova ..."TOTTI VOLEVA UN ALTRO FIGLIO MA ILARY HA DETTO 'NO'" Le ultime rivelazioni sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi ...02 marzo 2022 a. a. a. Sembra tornato il sereno tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sono queste le prime parole che vengono in mente nel rivedere Francesco Totti e Ilary Blasi a pranzo durante una tran ...