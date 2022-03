“È disperata, so cosa vuole fare”. Manila colpita e affondata: la coltellata arriva fuori dal GF Vip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Parole pesantissime contro Manila Nazzaro fuori dal ‘GF Vip’. La gieffina ne è ancora all’oscuro, ma sono state utilizzate delle frasi davvero molto dure nei confronti dell’ex ‘Miss Italia’. Sicuramente quando verrà messa al corrente della vicenda non ne sarà felice, ma sta di fatto che indubbiamente replicherà a tono. Questa persona, che ha conosciuto molto bene nella Casa la compagna di Lorenzo Amoruso, ha voluto esporre il suo pensiero e non è stato dolce nelle sue considerazioni. Nei giorni scorsi Miriana Trevisan ha criticato Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”, aveva attaccato Miriana Trevisan vedendo Manila Nazzaro alzare un bicchiere e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Parole pesantissime controNazzarodal ‘GF Vip’. La gieffina ne è ancora all’oscuro, ma sono state utilizzate delle frasi davvero molto dure nei confronti dell’ex ‘Miss Italia’. Sicuramente quando verrà messa al corrente della vicenda non ne sarà felice, ma sta di fatto che indubbiamente replicherà a tono. Questa persona, che ha conosciuto molto bene nella Casa la compagna di Lorenzo Amoruso, ha voluto esporre il suo pensiero e non è stato dolce nelle sue considerazioni. Nei giorni scorsi Miriana Trevisan ha criticatoNazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa, io non riesco proprio”, aveva attaccato Miriana Trevisan vedendoNazzaro alzare un bicchiere e ...

