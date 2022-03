Covid | Regioni “Condividere con il Governo la normalizzazione”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Si avvicina il termine dello stato di emergenza sanitaria ed occorre un percorso dicondiviso col, a partire anche da una revisione di alcuni aspetti della normativa vigente. Occorre cioètempestivamente modalità e azioni da portare avanti e i contenuti di un eventuale provvedimento per l'uscita dall'emergenza”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza dellae delle Province autonome.“L'obiettivo – ha spiegato Fedriga – deve essere quello di una progressione ordinata verso un ritorno alla normalità. Penso alle esigenze di aggiornamento del quadro normativo vigente, ad esempio superando almeno in certi ambiti l'obbligo della mascherina FFP2, o rivedendo le modalità di controllo del possesso del green pass nei pubblici servizi, affidando ...

"Il grande tema della sanitàe post- aggiunge - non è dunque solo cemento o cambio di ... Molte, come la nostra sono già pronte, ma bisogna reimpostare la Missione 6 dal punto di ...Si tratta di un contributo erogabile, da parte die province autonome, a fronte di spese ...cure per la propria salute mentale (messa ultimamente a dura prova anche a causa della pandemia...(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Si avvicina il termine dello stato di emergenza sanitaria ed occorre un percorso di normalizzazione condiviso col Governo, a partire anche da una revisione di alcuni aspetti d ...Le Regioni: “L’obiettivo deve essere quello di una progressione ordinata verso un ritorno alla normalità. Penso alle esigenze di aggiornamento del quadro normativo vigente, ad esempio superando almeno ...