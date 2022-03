Coronavirus | 214 morti e 36 429 Cala ancora la pressione sugli ospedali | stabile il tasso di positività all’8 | 8%

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 02 marzo 2022 • Attualmente positivi: 1.061.610 • Deceduti: 155.214 (+214) • Dimessi/Guariti: 11.6… - T7TorreSette : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 2 marzo 2022: 36.429 nuovi casi, 214 decessi - LiberoReporter : Covid Italia, 36.429 contagi e 214 morti: i dati per regione 2 marzo Sono 36.429 i nuovi contagi da Coronavirus in… - silviaindump : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 02 marzo 2022 • Attualmente positivi: 1.061.610 • Deceduti: 155.214 (+214) • Dimessi/Guariti: 11.651.094 (+… - ringetto65 : RT @Virus1979C: Coronavirus, il bollettino: 36.429 nuovi casi e 214 morti. Tasso di positività stabile all'8,8%. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 214

Sono 415.288 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati. Ieri erano stati 530. in calo di 11.620 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.. I dimessi e i ......diramato il bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell'emergenzain ... mentre purtroppo vanno segnalati anchedecessi per un totale di 155.dall'inizio della ...La decisione della Bcbf (21-24 marzo) aveva sollevato obiezioni, la direttrice replica: "La decisione riguarda solo gli organismi statali, non gli ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 36.429 nuovi casi di Covid-19, in calo ancora rispetto ai 46.631 contagi ... Nelle ultime 24 ore, altri 214 vittime per un totale di 155.214 morti ...