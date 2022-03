Chelsea | Abramovich pronto a vendere subito il club

Advertising

Eurosport_IT : 'Solo a parlarne mi sento male. Smettetela, non sono un politico!' ?????? Thomas Tuchel risponde così all'ennesima do… - tancredipalmeri : Abramovich ha contattato il miliardario svizzero Wyss per vendergli il Chelsea, mentre si segnalano massicce cessio… - sportmediaset : #Chelsea subito in vendita: Abramovich chiede 3,3 miliardi di euro. #SportMediaset - MassimGiannini : RT @LaStampa: Panico tra gli oligarchi a Londra, ora tremano Shuvalov e Abramovich pronto a vendere il Chelsea e le sue ville milionari ing… - serenel14278447 : Panico tra gli oligarchi a Londra, ora tremano Shuvalov e Abramovich pronto a vendere il Chelsea e le sue ville mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Abramovich

...proprietario del. Impaurito dalle possibile stangate in arrivo, l'oligarca è intenzionato a vendere quanto prima i Blues e 'scappare' via dalla capitale londinese. È per questo che...... ma solo se ci saranno altri sei o sette investitori pronti a metterci i quattrini necessari all'acquisto del. "sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra e vuole ...Oltre al già citato Hansjorg Wyss, potrebbe entrare in corsa anche Todd Boehly, co-proprietario dei LA Dodgers ...C’è un’importante notizia in casa del Chelsea riportata dal New York Times: già da venerdì prossimo ci saranno le offerte per l’acquisto del club inglese. Roman Abramovich, infatti, ha fretta di vende ...