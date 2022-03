Calcio in lutto. Il campione muore sotto le bombe in Ucraina insieme alla madre, ferita la sorella (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra Ucraina-Russia, non c’è pace per Kiev e altre città del Paese, svegliate anche oggi dalle sirene d’allarme per gli attacchi aerei. Mentre si attende il secondo round di negoziati, e all’indomani delle dure parole di Biden su Putin (“è un terrorista, pagherà”), si contano oltre 100 feriti dopo gli attacchi contro Mariupol e Mosca annuncia la presa di Kherson. Durante un attacco ha perso la vita anche Dima Martynenko, giovane promessa del Calcio ucraino di 25 anni, ucciso nella sua casa assieme alla madre. Su Facebook, un compagno di squadra ha raccontato che la sorella di sette anni è stata colpita da una scheggia alla testa e sta lottando tra la vita e la morte, mentre il padre è sopravvissuto. Attaccante dell’FC Hostomel, squadra di seconda divisione, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra-Russia, non c’è pace per Kiev e altre città del Paese, svegliate anche oggi dalle sirene d’rme per gli attacchi aerei. Mentre si attende il secondo round di negoziati, e all’indomani delle dure parole di Biden su Putin (“è un terrorista, pagherà”), si contano oltre 100 feriti dopo gli attacchi contro Mariupol e Mosca annuncia la presa di Kherson. Durante un attacco ha perso la vita anche Dima Martynenko, giovane promessa delucraino di 25 anni, ucciso nella sua casa assieme. Su Facebook, un compagno di squadra ha raccontato che ladi sette anni è stata colpita da una scheggiatesta e sta lottando tra la vita e la morte, mentre il padre è sopravvissuto. Attaccante dell’FC Hostomel, squadra di seconda divisione, ...

