Boom per gli ebook in pandemia: gli editori lavorano sui loro cataloghi in digitale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche a gennaio, secondo l'Aie-Associazione Italiana editori, l'editoria italiana di varia, ovvero romanzi e saggi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, è cresciuta dell'1,8% a valore e del 2,7% a numero di copie rispetto al gennaio 2021. Non ci sono dati specifici riferiti agli ebook, quindi non si sa quale sia stato il loro andamento. Nel frattempo ho fatto un po' di ricerche per capire come si spiega il calo di produzione nel 2021. Come immaginavo le piattaforme di autopubblicazione non hanno registrato riduzioni nella realizzazione di libri digitali, al contrario i responsabili di Youcanprint e StreetLib sostengono che sono aumentati anche nel 2021. Mentre Rakuten Kobo e Amazon come al solito hanno la bocca cucita, però io sono convinta che anche i loro numeri sono ...

