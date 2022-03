Bonus pubblicità 2022, le istruzioni per richiederlo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche quest’anno sarà possibile richiedere il Bonus pubblicità 2022: lo rende noto il Dipartimento per l’Editoria, che ha messo a disposizione degli utenti le istruzioni per richiedere la misura. A partire da questo momento, e fino al 31 marzo, si applicano ancora le misure previste dal DL Sostegni Bis: il Bonus pubblicità 2022, pertanto, seguirà la regola già consolidata del credito d’imposta a valere sul 50% delle risorse investite in acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani, periodici, settimanali, magazine e webzine iscritti al ROC. Cade, per il momento, il requisito degli investimenti incrementali originariamente previsto dalla norma che regola la misura. Attenzione: anche questa volta, però, il Bonus pubblicità ... Leggi su fmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche quest’anno sarà possibile richiedere il: lo rende noto il Dipartimento per l’Editoria, che ha messo a disposizione degli utenti leper richiedere la misura. A partire da questo momento, e fino al 31 marzo, si applicano ancora le misure previste dal DL Sostegni Bis: il, pertanto, seguirà la regola già consolidata del credito d’imposta a valere sul 50% delle risorse investite in acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani, periodici, settimanali, magazine e webzine iscritti al ROC. Cade, per il momento, il requisito degli investimenti incrementali originariamente previsto dalla norma che regola la misura. Attenzione: anche questa volta, però, il...

Advertising

