Bambina piccola supera ogni aspettativa e sopravvive per coccolare il fratello gemello, la foto è fantastica (Di mercoledì 2 marzo 2022) È la notizia che nessun genitore vorrebbe sentire: una mamma partorisce due gemelli e le viene detto che uno dei due “non ce la farà”. Laura Hough ha partorito la piccola Neve e suo fratello Louie con un cesareo d’emergenza dopo che i medici le hanno detto che Neve non riceveva abbastanza nutrimento. In seguito al tormentato parto prematuro, a Laura e suo marito Chris Carey hanno detto che la piccola Neve “non ce l’avrebbe fatta”. La mamma, 27 anni, ha detto che si era preparata al peggio durante la gravidanza dei suoi gemelli perché i medici le dicevano che la placenta di Neve si stava deteriorando. “Per svariate settimane, mentre ero incinta di loro, l’ospedale continuava a dirmi che lei non ce l’avrebbe fatta,” ha raccontato mamma Laura a Liverpool Echo. I medici volevano farle raggiungere le 30 settimane prima di ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 2 marzo 2022) È la notizia che nessun genitore vorrebbe sentire: una mamma partorisce due gemelli e le viene detto che uno dei due “non ce la farà”. Laura Hough ha partorito laNeve e suoLouie con un cesareo d’emergenza dopo che i medici le hanno detto che Neve non riceveva abbastanza nutrimento. In seguito al tormentato parto prematuro, a Laura e suo marito Chris Carey hanno detto che laNeve “non ce l’avrebbe fatta”. La mamma, 27 anni, ha detto che si era preparata al peggio durante la gravidanza dei suoi gemelli perché i medici le dicevano che la placenta di Neve si stava deteriorando. “Per svariate settimane, mentre ero incinta di loro, l’ospedale continuava a dirmi che lei non ce l’avrebbe fatta,” ha raccontato mamma Laura a Liverpool Echo. I medici volevano farle raggiungere le 30 settimane prima di ...

Advertising

heartsjealous : RT @ilteamdeipali: Segui sempre i tuoi sogni piccola grande donna che alla fine hai visto come sono arrivati e continuano ad arrivare i ris… - MarleneSaragat : RT @cosimoaiutacitu: Quella bambina silenziosa che ADESSO FA FIN TROPPO RUMORE. è arrivato il tuo momento piccola #jeru ?????? - Severin23001904 : Hai una comprensione snervante delle persone, mia piccola ninfa intelligente. Hai ragione ad essere arrabbiato. Spe… - ilaromano : RT @open_migration: 'Siamo partite da Kyiv, dove viviamo, ma siamo originarie di Donetsk: è la seconda volta in otto anni che lascio casa m… - selenandonika : @clairenough_ Ma è più piccola di me haha in teoria è ancora bambina -