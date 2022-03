Ascolti TV | Lunedì 1 marzo 2022. Lea chiude con il 21.1% (4.7 mln), Milan-Inter 23.9% (6 mln). Attualità: DiMartedì 7.3%, Fuori dal Coro 5.7% e #Cartabianca 5.1% (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anna Valle Nella serata di ieri, Lunedì 1 marzo 2022, su Rai1 Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 4.830.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio dalle 21.39 alle 22.36 con 4.886.000 spettatori il 19.3%, il seconda dalle 22.36 alle 23.32 con 4.773.000 spettatori con il 23.3% di share). Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Inter, in onda dalle 21.02 alle 22.53, ha raccolto davanti al video 6.028.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha Interessato 1.437.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Grease ha catturato l’attenzione di 782.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.080.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anna Valle Nella serata di ieri,, su Rai1 Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 4.830.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio dalle 21.39 alle 22.36 con 4.886.000 spettatori il 19.3%, il seconda dalle 22.36 alle 23.32 con 4.773.000 spettatori con il 23.3% di share). Su Canale 5 il match di Coppa Italia, in onda dalle 21.02 alle 22.53, ha raccolto davanti al video 6.028.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile haessato 1.437.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Grease ha catturato l’attenzione di 782.000 spettatori (3.3%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 1.080.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4dal ...

