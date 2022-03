Andriy Shevchenko, messaggio di pace al Meazza prima di Milan-Inter (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra è la peggiore delle scelte. Il mondo Intero ha messo all’indice l’attacco all’Ucraina portato dalla Russia di Vladimir Putin. Nella serata di ieri, in occasione del derby di Milano valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Genoa Andriy Shevchenko ha lanciato un messaggio di pace proiettato sul maxischermo del Giuseppe Meazza a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Inter. Il breve messaggio di pace di Andriy Shevchenko Il Giuseppe Meazza ospitava, nella fredda serata di ieri sera, due tifoserie rivali sul campo ma unite dal sentimento di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra è la peggiore delle scelte. Il mondoo ha messo all’indice l’attacco all’Ucraina portato dalla Russia di Vladimir Putin. Nella serata di ieri, in occasione del derby dio valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’ex calciatore deled ex allenatore del Genoaha lanciato undiproiettato sul maxischermo del Giuseppea pochi minuti dal calcio d’inizio di. Il brevedidiIl Giuseppeospitava, nella fredda serata di ieri sera, due tifoserie rivali sul campo ma unite dal sentimento di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Cari amici italiani vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Fermiamo insieme… - OptaPaolo : 7 - Rafael Leão è diventato oggi il secondo giocatore capace di segnare in tutti e sette i giorni della settimana i… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'UCRAINA | 'Cari amici italiani vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Fe… - manig0ldo : RT @perchetendenza: 'Sheva': Per il videomessaggio di Andriy Shevchenko proiettato sugli schermi di San Siro prima dell'inizio di #MilanInt… - BigaroniSilvia : RT @perchetendenza: 'Sheva': Per il videomessaggio di Andriy Shevchenko proiettato sugli schermi di San Siro prima dell'inizio di #MilanInt… -